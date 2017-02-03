Лукашенко: Белоруссия потеряла $15 млрд из-за неравных условий в ЕАЭС

Белоруссия потеряла 15 миллиардов долларов из-за неравных цен и условий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко.

"За это время из-за неравных цен, неравных условий Беларусь потеряли 15 миллиардов долларов. Они признают эту цифру. И вот они нам сейчас дали миллиардов пять кредитов. Ну хорошо, изъять у нас 15 миллиардов через цены — и потом дать нам наши же деньги, и то только третью часть, под процент больший, чем у МВФ", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Тем не менее, глава государства выразил уверенность в том, что Москва и Минск смогут решить все спорные вопросы и договориться.