Представитель международной организации «Виза» Дмитро Крепак считает платежный рынок Армении одним из лучших в регионе

Представитель международной организации «Виза» в Армении, Грузии и Украине Дмитро Крепак считает платежный рынок Армении одним из лучших в регионе, замечая его динамику.

«Мне нравится, как развивается в Армении платежная система с помощью карт: в 2016 году объем платежей банковскими картами вырос на 27%. Самое интересное, что видимой становится перспектива электронной коммерции. Элктронные платежи выросли на 41%»,- сказал представитель международной организации «Виза» Дмитро Крепак.

Как передает «Арменпресс» с его слов, эти тенденции не могут не радовать международную организацию «Виза». Они показывают прогресс Армении в этом направлении.