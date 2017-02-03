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Представитель международной организации «Виза» Дмитро Крепак считает платежный рынок Армении одним из лучших в регионе


Представитель международной организации «Виза» в Армении, Грузии и Украине Дмитро Крепак считает платежный рынок Армении одним из лучших в регионе, замечая его динамику.

«Мне нравится, как развивается в Армении платежная система с помощью карт: в 2016 году объем платежей банковскими картами вырос на 27%. Самое интересное, что видимой становится перспектива электронной коммерции. Элктронные платежи выросли на  41%»,- сказал представитель  международной организации «Виза» Дмитро Крепак.

Как передает «Арменпресс» с его слов,  эти тенденции не могут не радовать международную организацию «Виза». Они показывают прогресс Армении в этом направлении.



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