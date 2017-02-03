Выставка армянского фотографа открывается в Тбилиси

Выставка работ уроженца Грузии, известного армянского фотографа и фотожурналиста Германа Авакяна под названием "Лица Тбилиси" откроется в тбилисской галерее Black and White 3 февраля 2017 года. Фотопроект "Лица Тбилиси" — это черно-белые портреты жителей Грузии: грузин, армян, азербайджанцев, турок, русских, украинцев, поляков, греков, евреев и людей других национальностей.

По словам фотографа, ценность этого проекта заключается для него в уникальной возможности общения с представителями различных национальностей и культур, проживающих в столице Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Экспозиция продлится три дня. Посещение — свободное.

Герман Авакян работал как свободным фотожурналистом, так и фотокорреспондентом газет "Зинвор", "Республика Армения" и Takoma Voice (США, штат Мэриленд). В 2000 году Герман Авакян был назван "Лучшим фотографом года" американо-армянским журналом "Амайнапаткер" (Лос-Анджелес, США). Среди признаний фотографа — награда "За достижения в прессе" от студии "Версус" и Института Открытого Общества (Ереван, Армения, 2001), имя Лауреата конкурса Международного фонда документальной фотографии "Пятьдесят ворон" (основан журналом Mother Jones, Сан-Франциско, США, 2002) и Премия Ереванского пресс-клуба (за цикл фотографий "Смертоносные игрушки", 2005).





