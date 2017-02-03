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Эдвард Налбандян принял генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 3 февраля принял делегацию во главе с генеральным директором Еврокомиссии по вопросам расширения Кристианом Даниельсоном. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе МИД РА.

Поприветствовав гостей, министр Налбандян отметил, что во внешнеполитической повестке Армении важное место занимает расширение отношений с ЕС.

Собеседники обстоятельно обсудили ход переговоров вокруг создания нового правового документа о сотрудничестве Армения-ЕС. Эдвард Налбандян и Кристиан Даниельсон выразили надежду, что в ближайшем будущем переговоры будут успешно завершены.

Стороны также коснулись программ ЕС с участием Армении. С удовлетворением было отмечено углубление сотрудничества по различным сферам.

Министр Налбандян представил собеседнику усилия Армении и Минской группы ОБСЕ, нацеленные на продвижение процесса мирного урегулирования Карабахского конфликта.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг региональных проблем.



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