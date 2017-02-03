Четкий почерк Тиграна Оганяна – это результат его таланта и труда

Министр культуры Армении Армен Амирян вручил почетную грамоту молодому оперному певцу Тиграну Оганяну. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства культуры РА, Амирян наградил руководителя тенора - Левона Джавадяна, “Золотой медалью” министерства.

В международном телевизионном конкурсе «Большая опера» на российском телеканале «Культура» на протяжении двух месяцев Армению представлял лауреат республиканских и международных конкурсов, обладатель молодежного приза президента РА, участник «Молодежной оперной программы» Тигран Оганян.

Итоги конкурса были подведены 26 декабря 2016 года в Большом театре Москвы. Решением авторитетного международного жюри армянский тенор был удостоен почетного 1-го приза. По итогам голосования телезрителей победительницей была признана представительница России Ксения Нестеренко.

Говоря об успехах своего воспитанника, руководитель «Молодежной оперной программы» Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Левон Джавадян отметил: “Как продолжатель дела Гегама Григоряна я пытаюсь помочь молодежи, в том числе, и Тиграну, чтобы у оперного театра Армении была высокопрофессиональная команда. Сегодня у молодежи совершенно другой менталитет, поскольку, в отличие от советского периода, сейчас больше возможностей учиться и совершенствоваться, общаться. У Тиграна есть свой четкий почерк, который является результатом и таланта, и труда”, - подчеркнул Джавадян.