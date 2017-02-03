Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон.

В среду на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

"Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ … Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?", — сказал Лукашенко на большой пресс-конференции в Минске,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее белорусская сторона разрешила безвизовый въезд в страну на срок до пяти суток гражданам 80 стран. В рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Минск, могут нелегально проникнуть на территорию России.