В Средиземное море вошла идущая на Ближний Восток авианосная группа СШ

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Джордж Буш", которая направляется на Ближний Восток, вошла в акваторию Средиземного моря, сообщили гибралтарские новостные сайты.

По данным пресс-службы шестого оперативного флота ВМС США, в состав корабельной группы помимо авианосца "Джордж Буш" входят ракетные крейсеры "Филиппин Си" и "Хью Сити", а также ракетные эсминцы "Лабун" и "Тракстон",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Предполагается, что во время пребывания в восточном Средиземноморье палубная авиация "Джорджа Буша" примет участие в нанесении авиаударов возглавляемой США коалиции по целям "Исламского государства" в Сирии, как до этого делала авиация группы атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", ранее находившейся в регионе.