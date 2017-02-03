Центр по производству радиоизотопов будет запущен в Армении в марте-апреле текущего года

Центр по производству радиоизотопов будет введен в эксплуатацию в Армении в марте-апреле текущего года. Об этом, по сообщению «Арменпресс», во время встречи с журналистами заявила начальник отдела политики оказания медицинской помощи аппарата Министерства здравоохранения Армении Цахик Варданян.

Она отметила, что центр уже оснащен необходимым оборудованием.

“Он будет производить необходимые для диагностики онкологических новообразований и рака радиоактивные изотопы, создавая возможности для предоставления комплексных радиофармацевтических и диагностических медицинских услуг”, - заявила она.

Варданян отметила, что это будет оснащенный современными технологиями центр по лечению и профилактике онкологических заболеваний, который будет предоставлять стационарные и нетационарные услуги по ядерной диагностике, лучевой медицине, химиотерапии и хирургии.

Строительство здания Центра по производству радиоизотопов стартовало в сентябре 2012 года. По завершении строительных работ в центре будет установлен приобретенный у бельгийской компании «Ай Би Эй Молекуляр» комплекс по производству радиоизотопов, состоящий из циклотрона «Циклон-18» мощностью 18 МЭВ и интегрированных высокотехнологичных устройств.