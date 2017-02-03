Международная организация «Виза», совместно с ЦБ Армении, активировала армянскую версию игры «Финансовый футбол».

Игра «Финансовый футбол» - сетевая игра, которая поможет молодежи – и не только, развивать финансовые знания и приобрести новые навыки, наслаждаясь процессом игры и отвечая на интересные вопросы из области финансов.

Как передает «Арменпресс», игра «Финансовый футбол» явл яется лишь частью глобальной инициативы международной организации «Виза», целью которой является дать основные знания в области распоряжения бюджетом.

Руководитель Центра защиты нтересов потребителей и финансового образования Арменуи Мкртчян сказала, что ЦБ Армении осуществляет множество программ по повышению уровня финансовых познаний населения и считает это важным средством в достижении благосостояния населения.

«Особенно важно найти такие методы, которые объединят творческий подход и инновационные технологии – с образованием. Игра «Финансовый футбол» - инструмент, который помогает развиваться, получая удовольствие. Игра «Финансовый футбол» поможет молодежи развивать финансовые знания и приобрести новые навыки. Игра предназначена для лиц старше 16 лет. Думаем, что она технически заинтересует молодежь»,- сказала руководитель Центра защиты нтересов потребителей и финансового образования Арменуи Мкртчян.

По ее словам, игра была разработана со стороны международной организации «Виза», и внедрена уже в более, чем 40 странах. Международная организация «Виза» помогла ЦБ Армении арменифицировать ее: перевод сделан ЦБ Армении, техническое обеспечение - со стороны международной организации «Виза».

Руководитель Центра защиты нтересов потребителей и финансового образования Арменуи Мкртчян выразила надежду, что в области финансового образования международная организация «Виза» станет партнером ЦБ Армении.

Представитель международной организации «Виза» в Армении, Грузии и Украине Дмитро Крепак сообщил, что игра создана спвместно компаниями «Виза» и «Фифа», с целью повышения финансового образования в ряде стран.

«Эти программы являются важным элементом созиальной ответственности международной организации «Виза». Мы рады, что ЦБ Армении и МОН Армении решили арменифицировать ее. Игра учитывает особенности местного финансового рынка и окружения. Повышение финансовых знаний поможет населению принимать грамотные решения. Надеемся, что игра заинтересует молодежь, детей, взрослых, поскольку люди легче осваивают информацию, если она подается в игровой форме»,- сказал представитель международной организации «Виза» в Армении, Грузии и Украине Дмитро Крепак.

По его словам, игра «Финансовый футбол» может стать ценным инструментом, который помогает в работе с молодежью в государственных и частных школах и организациях.

Специалист отдела арменоведения и социально-культурных предметов МОН Армении Каринэ Арутюнян сказала, что овладевание знаниями с помощью игр, видеоматерриалов эффективно среди детей, поскольку цветовое восприятие дополняет то, что говорится в учебниках.

«Сегодня учебники вызывают у детей скуку. Прекрасно, что сегодня учебники не являются единственным средством обучения»,- сказала она, выразив мысль, что, наряду с игрой «Финансовый футбол», можно сделать игру ««Финансовая кухня» - в целях сохранения гендерного равновесия.

Игра «Финансовый футбол» будет доступна на сайте ЦБ Армении – в разделе финансового обучения, по адресу abcfinance.am, а также по адресу financialfootball.am. кроме того, ее раздадут в записи на дисках ученикам и студентам.

Игра «Финансовый футбол» имеет 2 варианта – для одиночного игрока и для игры с соперником он-лайн. Игра «Финансовый футбол» имеет 3 уровня сложности – для возрастных групп 11-14, 15-18, старше 18-и лет.

В диске имеются таакже объяснительные материалы – для проведения игры в школах. В каждом модуле игры имеются тесты и упражнения, которые проверяют знания играющих.