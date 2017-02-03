Лукашенко обвинил «разных данквертов» в проблемах с поставками еды в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями СМИ в пятницу, 3 февраля, предложил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта из-за проблем с поставками продовольствия на российский рынок. Онлайн-трансляция доступна на сайте агентства БЕЛТА.

«Что касается продуктов питания. Я только главное скажу. Знаете, разного рода данкверты и прочие (...) нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству», — приводит его слова РИА Новости.

В декабре прошлого года Лукашенко подверг Данкверта критике за негативные высказывания относительно белорусского продовольствия,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.