В борьбе с онкологическими заболеваниями самым важным является их профилактика. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала исполнительный директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.

Она отметила, что в 2016 году Армяно-американский центр здоровья посетили 40.615 человек, было произведено 48.780 исследований, из коих 17.208 – молочных желез. У обследованных 819 женщин был обнаружен рак молочной железы. «Среди обследованных 152 мужчин у 4 был обнаружен рак молочной железы. Было проведено около 2000 исследований щитовидной железы, в результате чего было обнаружено 105 случаев рака щитовидной железы. У обследованных 12 женщин был обнаружен рак шейки матки, у 15 – предраковые состояния»,- сказала исполнительный директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.

По ее словам, женщины более склонны посещать врачей, чем мужчины. «Если мужчины будут чаще прибегать к помощи врачей, у нас улучщатся результаты, мы сможем спасти больше жизней»,- сказала исполнительный директор Армяно-американского центра здоровья Хачануш Акопян.

По ее словам, за 20 лет деятельности Армяно-американского центра здоровья ин удалось спасти около 7000 человеческих жизней.

Она призвала население обращаться к врачам, что поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями.