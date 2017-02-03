Эксперт считает позицию Армении в сирийском конфликте верной и четкой

Позиция Армении в сирийском конфликте оставалась все время верной и четкой. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала эксперт Аналитического центра прикладной политологии и исследований «Айацк» («Взгляд») Арпинэ Овсепян. «Позиция Армении в сирийском конфликте оставалась все время взвешенной, и политические отношения с Сирией продолжались в прежнем русле. В то же время, Армения успешно лосуществляла программы по оказанию помощи сирийским армянам. Консульство Армении в Алеппо оставалось единственным дипломатическим учреждением, которое продолжало свою миссию»,- об этом в беседе с журналистами сказала эксперт Аналитического центра прикладной политологии и исследований «Айацк» («Взгляд») Арпинэ Овсепян.

Она напомнила, что, кроме сохранения политических отношений с Сирией, Армения оказала гуманитарную помощь как сирийским армянам, так и сирийцам других национальностей. За время конфликта Армения приняла 24 тысячи сирийских армян и считается 3-й страной в Европе по числу принятых беженцев.

Как сказала эксперт Аналитического центра прикладной политологии и исследований «Айацк» («Взгляд») Арпинэ Овсепян, Армения не делала громких заявлений по ситуации в Сирии, однако выразила свою позицию практическими шагами.