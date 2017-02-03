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Карен Бекарян не связывает серьезных надежд с переговорами по урегулированию Карабахского конфликта


Депутат парламентской фракции РПА Карен Бекарян не связывает серьезных надежд с переговорами по мирному урегулированию Карабахского конфликта.

По сообщению «Арменпресс», 3 февраля во время встречи с журналистами Бекарян подчернул, что курс политического руководства Азербайджана доказывает, что у этой страны нет желания претворять в жизнь достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности.

“В подобных условиях с переговорами не следует связывать серьезных надежд. А логика очевидна: как можно садиться и вести переговоры по мирному урегулированию, если не прекращается обстрел», - заявил он.

Депутат прокомментировал безадресную позицию сопредседателей Минской группы ОБСЕ в условиях, когда именно Азербайджан является очевидным препятствием к эффективности переговоров по мирному урегулированию конфликта.

“Подобные безадресные заявления Минской группы поощряют Азербайджан продолжать свою деструктивную политику”, - отметил Бекарян.

Говоря о вероятности в ближайшее время встречи на уровне президентов или глав МИД Армении и Азербайджана, депутат подчеркнул, что от подобных встреч также не следует ожидать положительных сдвигов, пока Азербайджан отказывается претворить в жизнь договоренности о прекращении огня и внедрении механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения. 



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