Эрдоган посетит РФ

Президент Турции Эрдоган в начале марта посетит РФ, чтобы обсудить с Путиным 2-сторонние отношения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство Sputnik, об этом сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.

По его словам, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции. «Прежде всего, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции – бизнесменов и политических деятелей»,- сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.