Эрдоган посетит РФ
Президент Турции Эрдоган в начале марта посетит РФ, чтобы обсудить с Путиным 2-сторонние отношения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство Sputnik, об этом сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.
По его словам, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции. «Прежде всего, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции – бизнесменов и политических деятелей»,- сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.
09:28, 01.02.2017
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10:05, 30.01.2017
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