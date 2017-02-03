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Эрдоган посетит РФ


Президент Турции Эрдоган в начале марта посетит РФ, чтобы обсудить с Путиным 2-сторонние отношения. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство Sputnik, об этом сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.

По его словам, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции. «Прежде всего, в повестке переговоров будет стоять вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции – бизнесменов и политических деятелей»,- сказал посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.



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