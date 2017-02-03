Мел Гибсон и Винс Вон снимутся в триллере о полицейской жестокости

Голливудские актеры Мел Гибсон и Винс Вон воссоединятся для участия в криминальном триллере Dragged Across Concrete («Протащенные через бетон»), сообщает The Hollywood Reporter.

Артисты сыграют полицейских-напарников. Их отстраняют от работы после утечки видео, на котором они с применением физической силы выбивают показания из подозреваемого.

Режиссером выступит С. Крэйг Залер, автор картины «Костяной томагавк»,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В 2016 году Винс Вон и Мел Гибсон вместе работали над военной драмой «По соображениям совести». Гибсон выступил режиссером ленты, а Вон исполнил одну из главных ролей.

Мел Гибсон как актер известен по картинам «Пьяный рассвет», «Храброе сердце», «Смертельное оружие» и «Безумный Макс».

Винс Вон сыграл одного из ведущих персонажей во втором сезоне телесериала «Настоящий детектив». Он исполнил главную роль в ремейке «Психо» Гаса Ван Сента и в комедии «Вышибалы».