Состояние упавшего с четвертого этажа 23-летнего мужчины оценивается, как тяжелое

Состояние упавшего с четвертого этажа дома №15 на улице Хоренаци в Ереване 23-летнего молодого человека оценивается, как тяжелое.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, пострадавший не в состоянии давать показания.

Отделении полиции 2 февраля получило сообщение от университетской больницы № 1, сотрудник которой отметил, что с диагнозом «политравма» к ним доставлен А. С., 1994 года рождения.

По словам врача “Скорой помощи”, мужчина упал с четвертого этажа дома №15 на улице Хоренаци и в настоящее время находится в отделении реанимации, его состояние оценивается, ка тяжелое.