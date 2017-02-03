Состояние упавшего с четвертого этажа 23-летнего мужчины оценивается, как тяжелое
13:47, 3 Февраль, 2017
Состояние упавшего с четвертого этажа дома №15 на улице Хоренаци в Ереване 23-летнего молодого человека оценивается, как тяжелое.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции РА, пострадавший не в состоянии давать показания.
Отделении полиции 2 февраля получило сообщение от университетской больницы № 1, сотрудник которой отметил, что с диагнозом «политравма» к ним доставлен А. С., 1994 года рождения.
По словам врача “Скорой помощи”, мужчина упал с четвертого этажа дома №15 на улице Хоренаци и в настоящее время находится в отделении реанимации, его состояние оценивается, ка тяжелое.