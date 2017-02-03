Содержащийся в УИУ «Нубарашен» Нерсес Погосян прекратил голодовку

Представители Офиса омбудсмена Армении по поручению омбудмена РА с 1 по 3 февраля 2017 года посетили уголовно-исполнительное учреждение «Нубарашен» и встретились с содержащимся в учреждении Нерсесом Погосяном, объявившим сухую голодовку, проведя с ним личную беседу и изучив условия содержания заключенного.

Об этом «Арменпресс» сообщили в аппарате Офиса омбудсмена.

В ходе состоявшегося 3 февраля 2017 года визита выяснилось, что Нерсес Погосян в тот же день представил заявление по поводу прекращения голодовки, в том числе, сухой. Он содержится в изоляции в палате № 2 отделения медицинского обслуживания уголовно-исполнительного учреждения «Нубарашен».

Во время личной беседы Погосян отметил, что прекратил сухую голодовку, поскольку ночью резко ухудшилось состояние его здоровья.

В присутствии представителей Офиса омбудсмена Погосян был обследован врачами и получил соответствующую консультацию касательно диеты по выходу из голодовки.

Погосян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов.