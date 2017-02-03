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Глава ОБСЕ: отношения Грузии и РФ должны укрепиться


Грузия должна укреплять отношения и с Евросоюзом, и с Россией, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр Европы, интеграции и иностранных дел Себастьян Курц на пресс-конференции с грузинским коллегой Михаилом Джанелидзе.

"Не существует "или или". Не могут быть отношения только с Евросоюзом или только с Россией. И первое, и второе должно быть возможно, и это будет возможно. Отношения Грузии должны только укрепляться с одной стороны с Евросоюзом, с другой – с Россией", — заявил Курц.

Глава МИД Грузии отметил, что на встрече с Курцем поговорил о грузино-российских взаимоотношениях, а также о положении на неконтролируемых центральными властями территориях Грузии. Он поблагодарил австрийскую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Курц приехал в Грузию с официальным визитом в четверг ночью. Он встретится с премьер-министром Георгием Квирикашвили и президентом Георгием Маргвелашвили. Также председатель ОБСЕ примет участие во встрече в Эргнети в рамках формата механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).


 



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