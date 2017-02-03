Гюмрийским аэропортом «Ширак» заинтересовался ряд авиакомпаний
Помимо авиакомпании «Победа» гюмрийским аэропортом «Ширак» заинтересовался ряд авиакомпаний, однако на данный момент Главное управление гражданской авиации Армении (ГУГА) пока не получило никаких официальных предложений.
Об этом, по сообщению «Арменпресс», 3 февраля во время встречи с журналистами заявил начальник ГУГА Сергей Аветисян, добавив, что в настоящее время аэропорт Гюмри «Ширак» считается соответствующим международным стандартам и обслуживает международные рейсы.
Сергей Аветисян также сообщил, что с целью увеличения привлекательности аэропорта «Ширак» устанавливается ряд привилегий. На данный момент аэронавигационная служба осуществляется по сниженному на 50% тарифу. Ответственные лица убеждены, что в результате применения системы скидок в рамках программы развития аэропорта существенно повысится интерес к гюмрийскому аэропорту «Ширак».
Гюмрийский аэропорт действует с 1961 года. Нынешнее здание и взлетная полоса аэропорта сданы в эксплуатацию в 1982 году. В 2007 году в здании был проведен ремонт, асфальтирована взлетная полоса. С 2007 года аэропорту «Ширак» был присвоен статус аэропорта первой категории ИКАО.