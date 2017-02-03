Помимо авиакомпании «Победа» гюмрийским аэропортом «Ширак» заинтересовался ряд авиакомпаний, однако на данный момент Главное управление гражданской авиации Армении (ГУГА) пока не получило никаких официальных предложений.

Об этом, по сообщению «Арменпресс», 3 февраля во время встречи с журналистами заявил начальник ГУГА Сергей Аветисян, добавив, что в настоящее время аэропорт Гюмри «Ширак» считается соответствующим международным стандартам и обслуживает международные рейсы.

Сергей Аветисян также сообщил, что с целью увеличения привлекательности аэропорта «Ширак» устанавливается ряд привилегий. На данный момент аэронавигационная служба осуществляется по сниженному на 50% тарифу. Ответственные лица убеждены, что в результате применения системы скидок в рамках программы развития аэропорта существенно повысится интерес к гюмрийскому аэропорту «Ширак».

Гюмрийский аэропорт действует с 1961 года. Нынешнее здание и взлетная полоса аэропорта сданы в эксплуатацию в 1982 году. В 2007 году в здании был проведен ремонт, асфальтирована взлетная полоса. С 2007 года аэропорту «Ширак» был присвоен статус аэропорта первой категории ИКАО.