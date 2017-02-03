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Робот-летучая мышь заменит беспилотники


Группа американских ученых создала уникального летающего робота Bat Bot, который способен заменить привычные беспилотники. Видео с демонстрацией его работы опубликовано на YouTube-канале журнала Science Magazine.

Bat Bot может имитировать способ полета летучих мышей, в том числе парить и пикировать. Размах его крыльев составляет около 50 сантиметров, а вес — около 93 граммов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

По словам создателей, Bat Bot намного безопаснее квадрокоптеров и может выполнять гораздо более сложные операции. В отличие от обычного беспилотника, робот-летучая мышь не получает повреждений при столкновении с препятствиями. Его предлагается использовать при изучении полуразрушенных зданий, промышленных завалов, пещер и подземных катакомб.

 



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