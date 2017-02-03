Между МИД Армении и Японии прошли политические консультации

3-го февраля в МИД Японии прошли политические консультации между МИД Армении и Японии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

С армянской стороны политические консультации вел замминистра ИД Армении Армен Папикян, с японской стороны – посол-представитель по вопросам Средней Азии и Кавказа МИД Японии Тошихира Аики.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся сотрудничеества между обеими странами. В чаьстности, обсуждались взаимные визиты на высоком уровне, активизация экономического сотридничества, расширение договорного поля, сотрудничество в международных организациях.

Состоялся обмен мнениями по вопросам ситуации на Среднем Востоке, в зазиатском и тихоокеанском регионах, а также ряд других вопросов международной повестки.

Армянская сторона детально представила шаги по стимулированию инвестиций и выгодность инвестирования в Армению. Японская сторона пообещала обсудить возможности инвестирования в Армению.

Стороны выразили удовлетворение по поводу программ, осуществляемых с помощью Международного агентства по сотрудничеству правительством Японии.

Был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве по ряду вопросов.

Армянская сторона детально представила свои подходы в вопросе урегулирования карабахского конфликта и выразила удовлетворение по поводу взвешенной позиции Японии в этом вопросе.

Были обсуждены и другие вопросы.