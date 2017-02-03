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В прошлом году Молодежный союз АРФД предоставил финансовую помощь 111 военнослужащим и семьям добровольцев


Молодежный союз АРФД в рамках программы “Мы рядом с нашими военнослужащими” предоставил финансовую помощь семьям военнослужащих, погибших в ходе четырехдневной апрельской войны или в результате нарушения режима прекращения огня, передает «Арменпресс».

Представители Союза посетили дома 108 военнослужащих, погибших в период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, предоставив финансовую помощь в размере 126,5 тысяч долларов, еще по тысяче долларов они отправили семьям военнослужащих Шаварша Меликяна,  Эрика Абовяна и Эдгара Нараяна, которые 29 декабря в селе Чинари отбросили предпринявшие диверсию силы противника.

Молодежный союз АРФД планирует также предоставить финансовую помощь семьям трех военнослужащих, погибших в январе 2017 года.



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