В прошлом году Молодежный союз АРФД предоставил финансовую помощь 111 военнослужащим и семьям добровольцев

Молодежный союз АРФД в рамках программы “Мы рядом с нашими военнослужащими” предоставил финансовую помощь семьям военнослужащих, погибших в ходе четырехдневной апрельской войны или в результате нарушения режима прекращения огня, передает «Арменпресс».

Представители Союза посетили дома 108 военнослужащих, погибших в период с 1 апреля по 31 декабря 2016 года, предоставив финансовую помощь в размере 126,5 тысяч долларов, еще по тысяче долларов они отправили семьям военнослужащих Шаварша Меликяна, Эрика Абовяна и Эдгара Нараяна, которые 29 декабря в селе Чинари отбросили предпринявшие диверсию силы противника.

Молодежный союз АРФД планирует также предоставить финансовую помощь семьям трех военнослужащих, погибших в январе 2017 года.