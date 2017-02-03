Британка с пятью детьми сбросила 115 килограммов и прославилась в сети

Жительница британского графства Норт-Йоркшир сбросила 115 килограммов после рождения своих пятерых детей и стала звездой социальных сетей. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя Симон Гейтли (Simone Gately) занялась спортом и изменила рацион своего питания, чтобы вернуться в форму. Женщина ежедневно выходит на часовую пробежку в пять часов утра, а также гуляет с собакой. Два раза в неделю британка тренируется в спортивном зале,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь на страницу Гейтли в Instagram подписаны более 26,7 тысячи человек. По словам женщины, у нее регулярно просят совета мужчины, которые обеспокоены, что их партнеры не могут сбросить вес после рождения ребенка. Также они опасаются, что возлюбленные потеряют форму после беременности. «Я тренируюсь даже вместе с детьми, которые воспринимают это как игру», — говорит она.