Левон Мкртчян считает необходимым создание национального центра по созданию учебников в Национальном институте образования

Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян считает целесообразным создание национального центра по созданию учебников в Национальном институте образования.

«Имею ввиду не то, что там они будут писать учебники, а то, что они опишут условия создания учебников – степень его сложности, оформление, иллюстрированность и пр. Это серьезная задача, возможно, есть особая необходимость в прохождении магистратуры по специальности создания учебников. Если возникнет необходимость, мы отправим на усовершенствование группу специалистов. По иностранным языкам, например, можно будет усовершенствоваться в Филологическом университете имени Брюсова». Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.