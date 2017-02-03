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Левон Мкртчян считает необходимым создание национального центра по созданию учебников в Национальном институте образования


Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян считает целесообразным  создание национального центра по созданию учебников в Национальном институте образования.

«Имею ввиду не то, что там они будут писать учебники, а то, что они опишут условия создания учебников – степень его сложности, оформление, иллюстрированность и пр. Это серьезная задача, возможно, есть особая необходимость в прохождении магистратуры по специальности создания учебников. Если возникнет необходимость, мы отправим на усовершенствование группу специалистов.  По иностранным языкам, например, можно будет усовершенствоваться в Филологическом университете имени Брюсова». Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.



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