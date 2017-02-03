Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян посетил лицей «Квант»


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян  посетил 3-го февраля  лицей «Квант». Приветствовав гостя, директор лицея Роберт Варданян рассказал историю лицея «Квант» и представил успехи его учеников.

Как передает «Арменпресс», гости совершили обход заведения, посетили новый флигель, ознакомились с условиями обучения и местами организации отдыха учащихся.

В ходе обхода министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян  побеседовал с учениками и выпускниками лицея, с педагогами.

Лицей  «Квант» является частным экспериментальным учебным заведением, в котором обучается около 700 учащихся.

В лицее «Квант» особое внимание уделяется предметам, имеющим отношение к информационным технологиям.

Здесь есть класс робототехники, где осуществляются интересные проекты, некоторые из которых показали гостю.

По словам директора лицея Роберта Варданяна, компьютеры используются и в годе обучения по другим предметам.

Министру  транспорта, связи и информационных технологий Армении Вагану Мартиросяну представили также проект  «Арагац-2», который создан в сотрудничестве с несколькими компаниями ИТ-отрасли.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян  высоко оценил вклад лицея «Квант» в систему образования Армении, в частности, по линии подготовки будущих специалистов ИТ-отрасли.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации