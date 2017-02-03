Туристическая отрасль Китая в дни Праздника весны заработала $60 млрд

Доходы Китая от туризма в дни праздника Весны (китайского Нового года по лунному календарю) составили более $61 млрд (423 млрд юаней), сообщили в Национальном управлении по делам туризма КНР.

Отмечается, что доходы в этом году выросли почти на 16% по сравнению с прошлым годом. По данным управления, в дни праздника жители Китая совершили около 344 млн поездок внутри страны, что на 16,3% превышает показатели прошлого года.

Традиционный китайский Новый год является одним из самых больших и любимых народных праздников, которые отмечаются в Китае. Наступление 2017 года (4715 года по лунному календарю) пришлось на 28 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.