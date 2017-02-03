К инвестиционной программе в Гюмри присоединятся 22 бизнесмена: сегодня они находятся во втором по величине городе Армении

После встречи с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном 26-го января этого года, группа бизнесменов выразила готовность сделать инвестиции в Гюмри. Группа бизнесменов, которые готовы инвестировать в реставрацию улиц Шираза и Руставели, ведущих к заповеднику «Кумайри», сегодня находится во втором по величине городе Армении. Вместе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, они ознакомятся с ситуацией на месте.

Об этом «Арменпресс» сообщил председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян, который также выразил готовность сделать инвестиции в Гюмри.

К инвестиционной программе в Гюмри присоединятся 22 бизнесмена, некоторые из них уже сделали определенные вклады в программы в Гюмри.

Первая остановка делегации – аэропорт «Ширак». «Прежде всего, надо иметь аэропорт, соответствующий международным стандартам, который будет готов обслуживать не только авиакомпании-лоукостеры, но и другие»,- сказал председатель Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян.

По его сведениям, в аэропорт «Ширак» будет инвестировано около 10 млн долларов, а в заповедник «Кумайри» - около 200 млн долларов. Реставрация заповедника будет идти в несколько этапов.

Арменуи Мхоян