СМИ: Apple может начать производство IPhone в Индии уже в июне

Сборка смартфонов американской корпорацией Apple может начаться на объекте около индийского города Бангалор уже в июне. Министерство электроники и информационных технологий страны уже выпустило в четверг пресс-релиз со словами приветствия по поводу ожидающегося начала первых производственных операций, сообщает газета Times Of India.

В министерстве отметили, что производство смартфонов Apple в Индии будет "способствовать развитию передовых технологий", которые стране необходимы, чтобы "конкурировать на глобальном уровне". Как добавляет газета, конкретные сроки начала производства названы не были, однако ожидается, что это произойдет уже в июне,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее, в конце января 2015 года, американская корпорация заявляла, что близка к окончательному соглашению с правительством Индии о разрешении на выпуск своих товаров на территории этого государства, однако тогда оставалось договориться о налоговых и тарифных льготах для компании.





