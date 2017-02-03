Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 12:00 3-го февраля вследствие проведения очистных работ открылась дорога Абовян-Джрабер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении.