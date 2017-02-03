Полузащитник Национальной сборной Армении по футболу и российского клуба «Анжи» Карлен Мкртчян проходит испытательный срок в другом клубе.

По сообщению «Арменпресс» , футболист проходит испытательный срок в составе новичка чемпионата Казахстана – команды «Алтай». Карлен Мкртчян принял участие лишь в двух матчах чемпионата России.

Армянский полузащитник обладает опытом игры в казахстанском первенстве. В 2015 году он играл в составе клуба «Тобол», главным тренером которого в то время был Вардан Минасян.