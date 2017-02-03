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Карлен Мкртчян проходит испытательный срок


Полузащитник Национальной сборной Армении по футболу и российского клуба «Анжи» Карлен Мкртчян проходит испытательный срок в другом клубе. 

По сообщению «Арменпресс» , футболист проходит испытательный срок в составе новичка чемпионата Казахстана – команды «Алтай». Карлен Мкртчян принял участие лишь в двух матчах чемпионата России.

Армянский полузащитник обладает опытом игры в казахстанском первенстве. В 2015 году он играл в составе клуба «Тобол», главным тренером которого в то время был Вардан Минасян. 



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