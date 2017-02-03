Армянские гроссмейстеры примут участие в открытом чемпионате Португалии

Армянские гроссмейстеры Карен Григорян, Тигран Карамян и международный мастер Тигран Арутюнян примут участие в открытом чемпионате Португалии.

По сообщению «Арменпресс», Шахматная федерация Португалии в этом году отмечает свое 90-летие. В связи с этим в столице страны Лиссабоне будет проведен крупнейший международный турнир «Portugal Open».

В стартующем 4 февраля международном турнире примут участие 173 шахматиста из 34 стран мира, среди них 19 гроссмейстеров, 12 международных мастеров и 15 мастеров ФИДЕ.

Завершится состоящий из 9 туров чемпионат 10 февраля.

Для участия в «Portugal Open» в Лиссабон уже вылетели гроссмейстер Карен Григорян и международный мастер Тигран Арутюнян, в турнире также примет участие представляющий Францию гроссмейстер Тигран Карамян.