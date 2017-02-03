Опрос показал, что около 40% американцев выступают за импичмент Трампа

Около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%, свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

"Дональд Трамп менее двух недель пребывает на посту президента, а 40% избирателей уже хотят его импичмента", — отмечает компания. Против импичмента Трампа высказались 48% опрошенных, 12% воздержались. Отмечается, что неделю назад за импичмент Трампа выступали 35% избирателей. Импичмент в США может быть вынесен только за преступления на посту президента,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Около 52% избирателей заявили, что предпочли бы видеть в роли президента США Барака Обаму, 43% отдали свое предпочтение Трампу.

"Обычно недавно избранный президент находится на пике своей популярности и переживает период "медового месяца", вступив в должность. Но Дональд Трамп вновь творит историю, так как внушительная часть избирателей уже хочет его импичмента, а большая часть избирателей хотела бы вернуть Барака Обаму", — заявил глава PPP Дин Дебнам.

Мнения опрошенных разделились и в отношении миграционного указа Трампа: 47% поддержали его, 49% выступили против. При этом 52% респондентов считают, что запрет задумывался именно для ограничения въезда мусульман в США, не согласны с такой оценкой 41% опрошенных.

Опрос проводился 30 и 31 января при участии 725 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентных пункта.