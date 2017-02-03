25-летняя азербайджанка совершила самосожжение

Жительница Гаджигабульского района Азербайджана, Айшан Тарлан-кзы Мехтиева, 1992 г.р., совершила самосожжение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «АПА».

25-летняя азербайджанка была доставлена в больницу, где ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Женщина замужем, имеет малолетнего ребенка.

По поводу инцидента ведется расследование.