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25-летняя азербайджанка совершила самосожжение


Жительница Гаджигабульского района Азербайджана, Айшан Тарлан-кзы Мехтиева, 1992 г.р., совершила самосожжение. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «АПА».   

25-летняя азербайджанка была доставлена в больницу, где ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Женщина замужем, имеет малолетнего ребенка.

По поводу инцидента ведется расследование.



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