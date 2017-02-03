Лицам, спевшим в парке «Реджеп Тайип Эрдоган» на курдском языке, грозит срок лишения свободы до 15 лет

В Стамбуле были задержаны 12 человек, которые исполнили на курдском языке «тюркю» - народные турецкие песни, в парке «Реджеп Тайип Эрдоган». За это сейчас им грозит срок лишения свободы до 15 лет. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.

В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой, говорится, будто эти люди являются членами преступной группировки, которую они пропагандировали таким образом.

Суд согласился с обвинительным заключением прокуратуры. Задержанные еще в августе 2016 года отрицают обвинение.