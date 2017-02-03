Украинцы выставили на торги колье принцессы Дианы
11:57, 3 Февраль, 2017
Нью-Йоркский аукционный дом
Издание полагает, что они рассчитывают выручить за него больше из-за 20-летия со дня смерти принцессы. Они купили украшение в 2010 году за 632 тысячи долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Украшение с бриллиантами и жемчугом, о котором идет речь, получило название «Лебединое озеро» — в честь одноименного балета, на котором Диана присутствовала в этом колье в 1997 году за несколько недель до ее смерти. Визит на балет стал одним из последних ее выходов в свет.