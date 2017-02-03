Министр образования и науки Армении Левон Мкртчян считает целесообразной деятельность Матенадарана в качестве отдельной независимой единицы. Как передает «Арменпресс», для этого необходимо решением правительства Армении закрепить суверенитет Матенадарана в качестве отдельного фонда.

«Матенадаран является одним из важнейших институтов нашей страны, и есть необходимость сделать его отдельным фондом. Мы уже находимся на стадии организационных работ, с тем, чтобы сделать Матенадаран важным брэндом арменоведения, где рукописный фонд будет, по сути, собственностью государства, а управлять Матенадараном будет фонд.

«Матенадаран станет отдельной независимой единицей, после чего выборы директора состоятся в новом формате»,- сказал министр образования и науки Армении Левон Мкртчян.