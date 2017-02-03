СМИ: сеть универмагов в США отказалась закупать для продажи изделия фирмы дочери Трампа

Популярная в США сеть универмагов Nordstrom решила отказаться от закупки модных изделий фирмы дочери президента Иванки Трамп. Эти товары не включены в ассортимент очередного сезона, открывающегося осенью текущего года.

Nordstrom объяснила свое решение плохим сбытом бренда. "Мы всегда заявляли, что принимаем решения о закупках на основе результатов (продаж). У нас представлены тысячи различных брендов, в том числе более 2 тысяч только на сайте", - заявили журналу The Hollywood Reporter в пресс-службе сети, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Журнал пока не выявил наличия какой-либо взаимосвязи между решением сети универмагов и действиями противников Трампа, которые призывают не покупать изделия фирмы его дочери, а также других товаров, выпускаемых предприятиями, принадлежащими президенту США.