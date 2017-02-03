Стартует 8-й фестиваль композиторского искусства Армении

В Ереване 15-28-го февраля пройдет 8-й фестиваль композиторского искусства Армении. По традиции, это мероприятие пройдет под покровительством президента Армении. Цель фестиваля – представить общественности произведения современных армянских композиторов.

Каждый год фестиваль композиторского искусства Армении бывает посвящен кому-нибудь из современных армянских композиторов. В 2017-м году фестиваль композиторского искусства Армении будет посвящен 120-летию Аро Степаняна и будет называться «Аро Степанян-фест». Инициатором фестиваля является Государственный молодежный оркестр Армении.

Цикл из 5 симфонических и камерных концертов представит произведения Аро Степаняна, Григора Ахиняна, Арутюна Делаяна, Эдуарда Айрапетяна, Ашота Зограбяна, Артура Агароняна, Ваче Шарафяна, Жирайра Шахриманяна и др.