Армянские вина будут представлены на московской выставке «Продэкспо -2017»

Двенадцать армянских винодельческих компаний при поддержке Фонда виноделия и виноградарства Армении единым павильоном примут участие международной выставке «Продэкспо -2017», которая состоится с 6 по февраля в Москве. Они представят более 50 видов спокойных и игристых вин.

Основная цель участия в выставке – представить зарубежному покупателю армянские вина и расширить рынок сбыта.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Армении, выставка «Продэкспо -2017» соберет под своей крышей производителей, крупных и оптовых покупателей, производителей необходимого для переработки сырья и оборудования, что позволит создать новые деловые связи, а также ознакомиться с новейшими перерабатывающими технологиями и основными тенденциями глобальных рынков.