Компания Ucom продолжает следить за успехами и поддерживать инженерные лаборатории «Армат»

На днях учеников инженерной лаборатории “Армат” Гюмрийского филиала Национального политехнического университета Армении посетили ответственные за этот проект представители компании Ucom и Союза компаний информационных технологий (СКИТ). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom.

Во время визита ученики лабораторий “Армат” продемонстрировали все то, чему научились за целый год. Молодые люди приобрели навыки в создании игр, мультфильмов и в проведении математических рассчетов при помощи программ “Лиса” и “Черепаха”, а также в моделировании и печати трехмерных объектов. Кроме того, здесь у них имеется возможность разрабатывания различных устройств и моделей роботов. “Мы принимали участие практически во всех мероприятиях и конкурсах, организуемых в стране, и в основном занимали призовые места. В качестве примера могу привести конкурс роботов-саперов, который многим дал возможность внести свой вклад в развитие военной промышленности и сделать так, чтобы мины искали роботы, а не люди”, - рассказывает ученица инженерной лаборатории “Армат” Гюмрийского филиала Национального политехнического университета Армении Сона Арутюнян. “Мы всегда гордимся инновативными решениями, предлагаемыми проживающими за рубежом армянскими инженерами. Я уверен, что завтра имена многих учеников лабораторий “Армат” мы будем отмечать с такой же гордостью, причем именно здесь, в Армении, которая открыта для подобного рода решений”, - сказал генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. Напомним, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным между Союзом компаний информационных технологий (СКИТ) и компанией Ucom, последняя инвестирует средства, для того, чтобы в 9 регионах Армении открылось около 70 инженерных клубов-лабораторий, именуемых «Армат». Проект направлен на содействие техническому образованию во всех школах общин Армении, ставит целью способствовать проявлению интереса к современным высоким технологиям среди учеников, раннему развитию инженерного мышления и в подготовке грамотных студентов. Проект предоставляет возможность практической поддержки в деле интеграции высококвалифицированных специалистов в области ИТ на армянском и мировом рынках, при обмене опытом между ними, а также, при привлечении крупных инвестиций в сфере ИТ. Следует отметить, что разработанные в клубах пакеты программ, а также схемы оборудования находятся в открытом для общественности доступе. Компьютерные программы и системы по возможности арменизируются, а в рамках реализации проекта при приобретении оборудования и программных средств предпочтение отдается местным производителям, ярким примером чего являются высококачественные трехмерные (3D) принтеры, мини-компьютеры, коллекция робототехники и другие устройства.