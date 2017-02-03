Kyodo:в КНДР смещен министр госбезопасности

Министр государственной безопасности Ким Вон Хон смещен в КНДР, а в его ведомстве многочисленные руководители арестованы и казнены. Об этом передает информационное агентство Kyodo со ссылкой на южнокорейские правительственные источники.

По их данным, министр лишился своего поста по итогам проверки, проведенной организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына. Она выявила, как сообщается, что в ведомстве государственной безопасности практиковались пытки, а его руководство превышало свои полномочия, было вовлечено в коррупцию и т.д.

Помимо отставки, по этим сведениям, теперь уже бывший министр государственной безопасности Ким Вон Хон с генерала армии понижен до звания генерал-лейтенанта. Источники не исключают, что по мере расследования он может быть подвергнут и более суровому наказанию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министерство государственной безопасности - самая крупная спецслужба в КНДР, она ведает разведкой, контрразведкой, выявлением подрывных элементов. По некоторым сведениям, в этом ведомстве занято около 50 тыс. человек.







