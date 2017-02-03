Осуществляются смелые программы по уравниванию социально-экономического положения в областях: министр территориального управления Армении Давид Локян

Осуществляются смелые программы по уравниванию социально-экономического положения в областях, для повышения их конкурентоспособности. В результате сотрудничества с ЕС, по данному направлению уже стартовали 7 пилотных проектов, общей стоимстью в 10 млн евро. В 2016-2025 годах планируется рост занятости примерно на 10%.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

В планы Министерства территориального управления Армении не входит создание какого-либо производства: для Министерства территориального управления Армении важно сделать конкурентоспособными уже существующие предприятия. «Мы должны суметь правильно избрать производственные группы и направить туда финансирование с тем, чтобы иметь конкурентоспособные товары с низкой стоимостью, которые позволят заменить экспорт. Не надо производить товары, отклоняющиеся от мировых рынков. Если мы производим мясо, то оно должно быть дешевым. Если где-то будет более дешевое мясо, мы сможем его ввозить. Наша проблема – не создавать что-то новое, а сделать создаваемое эффективным»,- сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

По его словам, для решения проблем необходимо увеличить в областях число людей со средним и высшим образованием. Эта стратегия имеет 3 основных акцента. Первая цель – гармонизировать существующее неравенство по ВВП на душу населения в Ереване и областях. «На сегодня ВВП на душу населения в Ереване в 2,5 раза выше, чем в Тавуше или Шираке. Наша цель – снизить это соотношение до 70%. Затем, надо иметь человеческий капитал, что выражается в образовании и занятости. Нам надо иметь в отделенных областях такие кадры, которые могут составить бизнес-план, которые знакомы с мировыми ценами, умеют пользоваться логистикой, организовать экспорт и вести правильную ценовую политику»,- сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

По его словам, эти шаги направлены на уравнивание социально-экономического положения в областях, для повышения их конкурентоспособности, что в дальнейшем повлияет на показатель ВВП на душу населения. По положению на 10-е января 2017 года в 625 общинах уже утверждены 5-летние планы развития. «Разработана методика составления бюджетных планов общин, перед ними поставлена задача по 20%-му ежегодному приросту бюджета и по его четкому распеделению»,- сказал министр территориального управления Армении Давид Локян.

По его словам, в текущем году приоритетами будут разработка стратегий развития областей, организация услуг в общинах со стороны частного сектора, урегулирование вывоза мусора. Программы будут осуществляться при поддержке ЕС.