СМИ узнали об отказе команды Трампа от плана Обамы по освобождению Ракки от ИГ

Советники президента США Дональда Трампа раскритиковали и отвергли план администрации предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы по наступлению на сирийский город Ракка и освобождению его от боевиков группировки «Исламское государство». Об этом в четверг, 2 февраля, пишет The Washington Post.

По сведениям газеты, 17 января, за три дня до ухода с поста главы государства, Обама попросил своего советника по национальной безопасности передать документ команде Трампа.

В администрации Трампа план Обамы сочли слишком рискованным и поэтому почти наверняка обреченным на провал. «Вместо того, чтобы следовать плану, команда Трампа по национальной безопасности посчитала его полностью бесполезным и сразу же его отбросила», — сообщает The Washington Post , сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

28 января Трамп поручил своей администрации в течение 30 дней подготовить план, в котором, в частности, должны быть указаны новые зарубежные союзники США в борьбе против ИГ и принципы их поддержки.