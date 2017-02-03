Для участников четырехдневной апрельской войны будет сделана скидка на оплату за обучение

Министерство образования и науки Армении сообщает, что все демобилизованные из армии студенты, которые принимали участие в боевых действиях со 2 по 5 апреля 2016 года, получили 50%-ую скидку на плату за обучение. Основанием для скидки на плату за обучение послужила запись в военных билетах об участии в боевых действиях.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Армении.

За первое полугодие 2016 – 2017 учебного года подобная скидка сделана для 475 студентов различных вузов страны. Как правило, в применении льгот на плату за обучение вузы устанавливают также требование по обеспечению минимальной планки средней качественной оценки. Данное требование не распространяется на участников апрельских военных действий, и последние воспользовались скидкой на плату за обучение.

В высших учебных заведениях скидки на оплату за обучение делаются по полугодиям. Итоги второго полугодия будут подведены до апреля.

Добавим, что, согласно закону РА “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, студенты, которые несли боевое дежурство, также получают скидку на плату за обучение, в размере 30% в соответствии со средней качественной оценкой.

Для получения скидок на оплату за обучение участвовашие в четырехдневной апрельской войне и осуществлявшие в этот период боевое дежурство студенты должны обратиться в свои вузы.