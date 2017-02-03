Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Мэттис пообещал «сокрушительный» ответ в случае ядерной атаки КНДР


Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ будет «эффективным и сокрушительным». Об этом сообщает Reuters.

«Любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будут отражены, и на любое применение ядерного оружия последует эффективный и сокрушительный ответ», — заявил он в Сеуле, где находится с двухдневным визитом. В пятницу, 3 февраля, Мэттис планирует вылететь в Японию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Заявления Мэттиса прозвучали на фоне опасений, что Пехеньян, вероятно, готовится испытать новую баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

 

 

 



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