Мэттис пообещал «сокрушительный» ответ в случае ядерной атаки КНДР

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил Северную Корею, что если она решит использовать ядерное оружие, ответ будет «эффективным и сокрушительным». Об этом сообщает Reuters.

«Любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будут отражены, и на любое применение ядерного оружия последует эффективный и сокрушительный ответ», — заявил он в Сеуле, где находится с двухдневным визитом. В пятницу, 3 февраля, Мэттис планирует вылететь в Японию,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Заявления Мэттиса прозвучали на фоне опасений, что Пехеньян, вероятно, готовится испытать новую баллистическую ракету, что станет вызовом новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.