Мартин Шульц обогнал по популярности Ангелу Меркель

Мартин Шульц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), стал лидером предпочтений среди кандидатов на пост канцлера Германии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в четверг для немецкого телеканала АРД.

Так, 50% респондентов заявили, что проголосовали бы за Шульца.

В свою очередь, 34% опрошенных хотели бы вновь видеть на этом посту его главную соперницу - Ангелу Меркель. Таким образом, отмечает АРД, ее рейтинг снизился по сравнению с результатами опросов на прошлой неделе.

Кроме того, большинство респондентов поддерживают СДПГ и считают, что именно эта партия должна добиться большинства в германском правительстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выборы в Бундестаг (нижнюю палату парламента Германии) пройдут 24 сентября 2017 года, после чего будет сформировано правительство и выбран канцлер ФРГ.