Постпред США при ООН объявила условие отмены санкций против России

Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

"Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции". По ее версии, ситуация на Украине "требует осуждения российских действий".

"Эскалация насилия на Украине должна прекратиться", - отметила новый постпред США при ООН, заявив, что Вашингтон поддерживает украинский народ и Минские договоренности.





