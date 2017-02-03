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Предложение о конституционных реформах в Турции послано президенту


Предложение о конституционных реформах в Турции, принятое Меджлисом, уже  послано президенту Эрдогану. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу». 

На утверждение или отклонение этого проекта президенту предоставляется 15 дней. В случае утверждения, об этом будет сообщено в официальной газете Турции, затем состоится референдум.

За предложенный Эрдоганом пакет реформ  проголосовали 339 депутатов, 142 выступили против, 7 бюллетеней  недействительных.

 После  утверждения  парламента документ должен подписать Реджеп Тайип Эрдоган, после чего реформа должна быть вынесена на общенародный референдум.

Согласно установленному  порядку, на подписание документа  президентом предусмотрено 15 дней, а референдум – после  этого, через 60 дней, в первое  воскресенье. По словам спикера правительства, вице-премьера Нумана Куртулмуша, планируется, что он состоится в промежуток 2-9 апреля 2017 года.



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