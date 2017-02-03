Белый дом: строительство Израилем поселений не способствует миру на Ближнем Востоке

Новая администрация США считает, что расширение существующих еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях и строительство новых таких объектов не способствуют урегулированию ближневосточного конфликта. Это подчеркивается в письменном заявлении, которое распространил в четверг вечером пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, "желание Америки" увидеть "мир между израильтянами и палестинцами остается неизменным на протяжении полувека". Нынешняя исполнительная ветвь власти США "не считает существование поселений препятствием (на пути к) миру" на Ближнем Востоке, отметил официальный представитель президента Дональда Трампа. Тем не менее, заявил он, "строительство новых поселений или расширение существующих за пределы их теперешних границ может и не принести пользы в достижении означенной цели", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.