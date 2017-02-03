В 2016 году значительно возросла сумма возвращенного иностраннным гражданам НДС

По взаиморасчетам в рамках возврата иностраннным гражданам НДС за купленные в Армении товары по системе Tax free в 2016 году иностраннным гражданам было возвращено по статье НДС около 464 млн драмов, что на 123 млн драмов больше, чем в 2015 году. Начиная с внедрения системы «Tax free» в 2014 году и до сегодняшн его дня по примерно 10 000-м льготных случаев было возвращено около 1 млрд драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с КГД Армении.

С 1-го января низший порог для возврата НДС был спущен со 100.000 до 50.000 драмов, с целью стимулировать мелкую торговлю в Армении.